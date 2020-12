"Käisin teema linnahoolduse (Rakvere Linnahoolduse OÜ – toim.) vastava inimesega üle. Öeldi, et täna hakati puhastama," lausus Karus. "Minu sõnum neile oli see, et oludele pole reageeritud mõistliku aja jooksul, tegemist on lepingu rikkumisega ning järgmisel korral kavatsen juba kasutada lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid."