Politsei palub aastavahetuse veeta kitsas pereringis

"Aastavahetus erineb jõulude ajast selle poolest, et koroonaviirus on kahjuks tasapisi jõudnud ka Lääne-Virumaale, millest tulenevalt on meil suur palve vältida avalikke üritusi ning veeta pühad väga kitsas pereringis," sõnas Satsi. "Palume kõiki panustada üheskoos viiruse leviku tõkestamisse, sest koroonakriis võib Lääne-Virumaal süveneda iga hetk," lisas maakonna politseijuht.