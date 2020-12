Sünoptik Kairo Kiitsak: uuel aastal läheb korralikult külmaks

Kairo Kiitsak rääkis vanaaastaõhtu kohta, et ilm on pilves, üksikute selgimistega. "Mõnel pool moodustub udu ja sisemaal on jäiteoht. Saartel ja mandri lääneservas võib ka kerget vihma sadada. Õhutemperatuur on –1..+1 °C, rannikul kuni +3 °C. Kohati võib sadada uduvihma," ütles Kiitsak.

Uue aasta esimese päeva ilma kohta sõnas Kiitsak, et see tuleb rahulik ja enamasti sajuta, ilm on jätkuvalt pilvine ja udu paiguti püsib. "Õhutemperatuur on sisemaal –1..–2 °C, Eesti lääne- ja põhjaservas pisut üle 0 °C, saartel +1..+2 °C. Tuul on muutliku suunaga."

Ilmatark ütles jaanuari kohta, et päev-päevalt hakkab ilm aasta esimese kümne päeva sees külmemaks muutuma ning aeg-ajalt on ka lund oodata. "Talvesõpradel on kindlasti põhjust ärevil olla. Praegune üldine õhuringlus atmosfääris ja kõrgel stratosfääris aset leidvad muutused soosivad lähinädalateks külma. Ei saa välistada ka kahekohalisi numbreid," rääkis Kiitsak.