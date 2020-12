Arm ja õigus

Hiljem, kui filmilumm oli lahtunud, avastasin, et üks stseen sellest filmist oli jäänud minuga või minusse kauemaks kui teised, ja õigupoolest ei ole see siiani päriselt ununenud. See oli stseen Andresest ja Marist, silmad maha löödud ning häbi täis, tühjas kirikus õpetajahärra ees seismas ja paaripanemist ootamas. Kirikhärra kütab Andresel oma sõnadega kõrvad tuliseks ja loeb talle korralikult epistlit. Ja need ei ole niisama tühised või jutu jätkuks öeldud sõnad, vaid need on kaalukad, suured sõnad. Ma ei mäleta enam tema täpset väljendusviisi, aga mõte oli üheselt selge: “Sul, Andres, ei ole vaja kogu aeg oma õigust taga nõuda. See õigus ei aita. Su ellu oleks palju rohkem hoopis armu vaja.”