“See traktor tegi varem tööd Järvamaal Prääma turbarabas ja nüüd saame meie kasutada seda suusaradade ettevalmistamisel seal, kus ei ole sihtkaitsevööndit,” rääkis huviklubi juhatuse liige Rene Metsla, kes on ka Viru maratoni rajameister.

“Traktori taga saab vedada plaati, mis silub maapinda. Meil on kokkulepped maaomanikega, et saame siluda künnimaad sealt, kust rada läbi läheb, ning hiljem on rajamasinaga võimalik rajad sirgelt sisse sõita.”