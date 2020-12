Naljaga pooleks võiks ju öelda, et selline aasta ei väärigi mingit lõpupidu. Tegelikult on asi naljast kaugel kõigi nende jaoks, kelle tuluallikaks on ööelu orkestreerimine. Virumaa Teataja uuris Rakvere peokohtadest, millised tunded valitsevad seal aasta lõpul, kui kriips on peal ka aasta ühel tulusaimal õhtul.