Puhkajad läidavad tuled akendes

Aasta lõpp on olnud hotellidele ja spaadele kuldaeg. Kui eelnevatel aastatel on sel perioodil majutuskohtades toa saamine olnud õnnemäng, siis tänavu on nii mõnelgi pool teisiti. Kehv seis oli majutusasutustes jõuluajal ja jätkub aasta lõpus. On küll paiku, kus hingatakse kergemalt.