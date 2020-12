Riina Loorand – vaim avatud tähtedele ja käed lilledes või lõngas

Füüsika on paljudele õpilastele keeruline õppeaine. Sageli mõistsid õpilased aastaid hiljem, juba ülikoolis õppides, et õpetaja Loorandi näited, arutlused ja teooriate esitlus olid palju, palju põhjalikumad ja mitmekesisemad kui tavaline koolifüüsika. Õpetaja Riina Loorand ei pidanud oluliseks, et õpilane tuubiks õpikust teksti pähe, talle oli tähtis, et noor inimene saaks aru, miks ja kuidas üks või teine seadus elus toimib ning inimese tegevust mõjutab. Tema näited ja seosed aine ilmestamiseks oli värvikad, vahel ehk isegi ehmatavad, aga kindlasti meeldejäävad – sellisena on temast alati lugu peetud.