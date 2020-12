Käimasoleval jahihooajal on Lääne-Virumaal kütitud kaheksa hunti

Keskkonnaamet lubas novembris alanud ja veebruariga lõppeva hooaja esimeses järgus küttida 140 hunti, kuid MTÜ Eesti Suurkiskjad esitas seepeale Tallinna halduskohtule kaebuse ja kohus peatas osalise küttimismahu. Seega võib 140 asemel küttida 72 hunti. Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak on selle uudise peale Virumaa Teatajale öelnud, et tema ei suuda seda kaine peaga kommenteerida. "Lähen ja taon peaga paar korda vastu seina, ehk pärast seda on lihtsam," kõlas tema suust. "Ma vist ei saa maailma asjadest enam üldse aru."