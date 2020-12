Mitmele töötajale peate pidama tänukõne seoses pensionile minekuga?

Neid on. Jooksvalt on pensionile minejaid igal aastal. Üks teema kindlasti on värbamine. Noori on vaja. See on põnev väljakutse. Need ajad on möödas, et paneme kuulutuse üles ja arvame, et noored jooksevad tormi. Mul on olnud ääretult huvitavaid vestlusi, kus lisaks sellele, et see töö on põnev, huvituvad väljastpoolt maakonda tulijad siinsest elukeskkonnast. Mis siin Rakveres on? Millised huvitegevuse võimalused, milline kultuur, milline loodus? Ja see on jälle teema koostööpartneritega. Noori on jäänud vähemaks ja samas on neil valikuvõimalusi palju – maailm on valla. Tööandjana peame rohkem pingutama, et noor tuleks siia. Ja mitte asutus üksi, vaid mida on maakonnal pakkuda, miks see noor tahaks siia elama tulla.