Pihlaka müügijuht Tiina Põllu ütles, et tegelikult lähevad väiksemad tordid alati rohkem müügiks, aga seekord kasvas läbimüük märgatavalt. "Koguni jõuluajal läksid tordid üllatavalt hästi kaubaks. Tavaliselt ostetakse neid rohkem aastavahetusel. Kuigi prognoosisime väiksemat müüki, olid tulemused vastupidised," rääkis müügijuht.

Rohuaia kohviku perenaine Laivi kõneles, et kohvikut külastavate inimeste hulk on väikemaks jäänud, aga tallegi üllatuseks oli jõulude ja aastavahetuse tortide-kookide tellimine väga korralik. "Sünnipäevatorte tellitakse ilmselgelt vähem," rääkis Laivi ja nõustus sellega, et inimesed siiski võtavad piiranguid tõsiselt ja tähistamine toimub väiksemas ringis või ei toimu üldse.