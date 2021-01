Karu tudub ja kitsed saavad veel ise hakkama

Rakvere Jahindusklubi esimees Jaan Villak kurtis, et jõulude ajal metsloomade toitmine kipub jääma ühekordseks projektiks. Metsloomade toitmisel on mõtet, kui seda tehakse regulaarselt ja teadlikult. Eriti halb on kui ühekordne toiduviimine leiab aset loomade jaoks raskel aastal, kus on palju lund ja raske ise toitu kätte saada. Ta tuleb järgmine kord samasse kohta, kust eelmine kord kostitati ja raiskab sellega talvel väärtuslikku energiat.

„Kui on selline, peaaegu lumetu talv, siis polegi võibolla vaja midagi viia,“ kinnitas jahimees, ning arvas, et kui on kange tahtmine mõni porgand või kapsas metsa viia, siis vahet pole, võimalik, et keegi need ikka ära näksib. Tuleb välja, et metskits armastab õunaseemneid, kus on palju vitamiine, viljalihast ta suurt ei hooli. Kitsede jaoks on lumerohked talved eriti vaevarikkad, kuna nad peavad endale magamiseks aseme lume alt välja kraapima.