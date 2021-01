Selle aasta linnuks valiti kuldnokk

Kuldnokka (Sturnus vulgaris), täpilise musta sulestiku ja kollase nokaga kevadekuulutajat tunnevad kõik. Neil, kel kuldnoka pesakast aias või kodulähedases pargis, on aga veebruari lõpp – märtsi algus ootust täis: just siis saabub kuldnokk talvitusaladelt Eestisse pesitsema, pälvides tähelepanu oma kõlava ja mitmekesise lauluga. Kuid seda, kuidas toimub paarilise võlumine, pesaehitus ja poegade kasvatamine ning põnev on kuldnoka elu-olu, saab kogu 2021. aasta jooksul lugeda aasta linnu kodulehelt ja Eesti Ornitoloogiaühingu postitustest.