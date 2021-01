Kirglik linnukollektsioneerija Lyan Luik kinnitas, et pühade ajal ei tee ta oma sulelistega midagi erilist, sest kari on väga suur ning sellega on niigi kogu aeg midagi tegemist. "Ma võtan neid ikka nagu loomi, kellel inimeste pühadega suurt asja pole," selgitas naine. Munadest, mis loo tegemise ajal inkubaatoris olid, koorusid tibud ja üles on pandud uus lindla, mille materjal hoovil oma aega ootas. Juurde on hangitud veel üks uhke faasaniliik ja Hollandist on tulnud Lyani lemmikuid – looduslikke vutte. Areng läheb samas suunas ja naine on jäänud samasuguseks kirglikuks kogujaks, nagu ta oli suvel. Suvist lugu saab lugeda siit.