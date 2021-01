Pepe on Helle Grossi armas kutsa, kes käib aega ajalt perenaisega Mõdrikul koolis kaasas, et üliõpilastele teraapilist rahu pakkuda ja lasta oma siidist karva silitada. Helle kõneles, et Pepe kardab hirmsasti pauku ja sellepärast võtavad nemad uut aastat vastu maakodus, kus rakette lähiümbruses ei lasta.

"Me lihtsalt põgeneme ära, et looma mitte traumeerida" nentis Helle, "enne kui mul maakodu polnud, siis ma istusin temaga aastavahetuse öösel lihtsalt peldikus vähemalt poole kaheteistkümnest kuni poole üheni." Helle rääkis, et sel aastal läksid nad varakult maale paugutamise eest minema. "Kas peab neid rakette nii hirmsasti laskma taevasse? Vahest koguni keset õhtut lihtsalt ilma mingi põhjuseta ja see nii ehmatab tegelikult ennastki. Mina keelaks ära ja andke see raha parem koerte varjupaigale," oli naine nördinud.