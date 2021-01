Tõnis oli lõpetanud kümnenda klassi, kui ta läks esimest korda tööle. Tema elu esimene töökoht oli Rakvere lammutuses, kus tuli lammutada linnaarhiivi endist hoonet, mille asemele kerkis ööklubi Mjau. "Kõige meeldejäävam oli see, et esimesed kolm päeva tegime tööd nendes tingimustes, mis me olime kokku leppinud, ja siis kolmandal päeval küsisime palka juurde ja siis meile öeldi, et ei maksta rohkem, ja siis lõpetasime töö tegemise enam-vähem ära. See palga küsimine oli nagu pigem teiste töökaaslaste eestvedamisel. Ma lihtsalt hoidsin grupiga ühte," meenutab Tõnis.

Nüüdseks on Tõnis karjääri teinud näitlejana juba kümme teatrihooaega ning sellega on kaasnenud ka oma rutiin. Selleks, et teatud rolli sisse elada ja tunnetus kätte saada, kuulab Tõnis enne etendust autos tihti muusikat. "Kui ma lähen mingile etendusele, siis ma kuulan mõnda kindlat muusikapala. Mulle tundub, et see kõlksub kokku selle etenduse vibe'iga. Kui on vaja ennast käima ajada, siis ma kuulan sellist heas mõttes "tümmi" ehk kiiremat muusikat. Kui ma mingit tõsisemat asja mängin, siis kuulan sellist rock'i. Näiteks on välja kujunenud, et enne lavastuse "Monument" panen käima AC/DC lood," selgitab Tõnis.

Näitlejatöös teleseriaalides naudib Tõnis mitmekülgsust, sest nii lühikesed kui ka pikad rollid pakuvad mõlemad isemoodi võimalusi. "Mulle meeldib teha selliseid sutsakaid sarjadesse. Mõnest sutsakast on arenenud ka midagi suuremat. Näiteks "Naabriplikasse" läksin tegema väikest sutsakat ja hiljem mängisin mitu hooaega. Tasub olla tänulik selliste väikeste osade eest. Samas näiteks "Alo" seriaal on selline, kus me olime esimesest ideest kuni viimase hetkeni sellega seotud, selline suurem püsituumik näitlejaid. Eriti mina, kelle roll oli enne sarja tekkimist juba olemas. Mul oli ka väike roll sarjas "Tulejoonel". Ühelt poolt on selline lõbus ja teatud vabadus väikeste rollidega, suurte rollidega aga räägitakse rohkem eelnevalt läbi ning on rohkem proove. "Tulejoonel" rolli sisse elamiseks sain natuke lugeda, veidi oli seletatud, kes see tegelane on, aga kohapeale minnes tuli välja, et režissöörile tundub ta hoopis teistsugune, mis on ka okei. Tuleb lihtsalt kiiremini kohaneda," seletab Tõnis.

Tõnis Niinemets komöödiaseriaalis "Alo". FOTO: Kanal 2

Sügisel filmitud sarjas "Tulejoonel" mängis Tõnis kunstikuraator Joni. "Mul on kahes episoodis mõlemas üks stseen. Jon on selline hullusele kalduv tüüp ja täpselt ei saagi aru, kas teda huvitavad mehed rohkem kui naised või teda huvitavad inimtüübid. Teda võib mõista ilmselt erinevalt. Mul on peategelase Kaspar Velbergiga selline stseen, kus Kaspar tõlgendab seda asja kindlasti kuidagi ühtepidi, aga minu tegelane ei ole algusest lõpuni selle mõttega vestlusesse läinud. Kui režissöör Ergo Kuld mulle seda tegelaskuju seletas, siis sain aru, et Joni huvitab Kaspari tegelane rohkem kui Saara tegelane, aga see ei tähenda seda, et ta oleks gei. See on lihtsalt huvi kui inimese vastu. Seda ma ei tea, kas see ka mängides välja tuleb, et kas jääb mulje, et tegemist on lihtsalt ühe veidrikuga, või jääb mulje ühest geist," kõneleb Tõnis muheledes.