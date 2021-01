Jäised olud tekitavad probleeme elektriga

Alates 2. jaanuari õhtust on lumeolud Virumaal muutunud sarnaseks nädal tagasi Kagu-Eestis nähtuga. Rohke lumi ja jäide on põhjustanud Elektrilevi võrgus kümneid rikkeid, mille likvideerimisega brigaadid operatiivselt tegelevad, kuid raskendatud olud seavad taastamistööde kiirusele omad piirid.

Esialgne prognoos oli, et rikked jõutakse 16 tunni jooksul kõrvaldada, aga tänaseks on siiski üleval 11 riket 577 kliendiga, kellel on katkestus olnud juba 24 tundi või 24 tundi on peagi täitumas. Rikkeid likvideerib suurendatud arv brigaade eesmärgiga täna õhtuks kõikidele klientidele vool taastada. Virumaal on alates 2. jaanuari õhtust kõrvaldatud 54 riket (neist 24 lühiajalist), mis on otseselt puudutanud 3882 klienti.

"Rikkeid kõrvaldavatelt brigaadidelt on tagasiside, et osas kohtades on liinitrassid nagu tunnelis, kus puud on vajunud lume raskusega kaardu liini kohale ja tekitavad lühiseid. Liinide puudest vabastamine võtab palju aega. Tuleb ette murdunud maste. Pehme pinnase tõttu on mehhanismidega liikumine raskendatud," kirjeldas töö tegemise olusid Enefit Connecti juhtimiskeskuse juhi kohusetäitja, Elektrilevi volitatud esindaja Hardi Puusepp.

Varangu piirkonnas, kus kliendid on vooluta 2. jaanuari õhtust, likvideeriti läinud ööl rikkekoht, aga pingestamine osutus ebaedukaks. Samal liinil on kusagil vähemalt üks rikkekoht veel, mida pimedas üles ei leitud. Brigaadid on varavalgest uuesti väljas ning annavad endast parima.