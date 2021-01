Artistide agentuuri parimate seas ka meie näitlejad

2009. aastast Impeeriumisse kuuluv ja 2010. aastast Rakvere teatri näitleja Maarika Mesipuu-Veebel rääkis, et tiitel näitab tema jaoks seda, et väikese teatriga tehakse õiget asja. "Kogeme esinemistel, et rahvas tõesti naudib seda ja suudame neid rõõmustada. Huumor tuleb välja," sõnas näitleja. Ta lisas, et see näitab teatavat professionaalsust.