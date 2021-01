Linnavalitsus keeras Vallimäe lukku, kelgutajad suunati Palermosse

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et Vallimäe kontseptsioon on pärast vabaõhukeskuse avamist muutunud ning seal on nüüd enam kui 30 sellist objekti, mis muudavad kelgutamise ohtlikuks. Karus tunnistas, et keset talve kelgutamise keelamine pole hea, ja lisas, et tulevikus tahetakse ikkagi ka Vallimäel kelgutamist taas võimaldada. “Olukord tuleb kindlasti lahendada,” sõnas Karus ja märkis, et tema asus ametisse novembris ega oska kommenteerida, miks ikkagi ei pööratud kelgunõlva olemasolule Vallimäe arenduse puhul juba varem tähelepanu.