Rakvere Lille Kodus on seitse koroonapositiivset

AS-i Hoolekandeteenused Viru piirkonna juht Monika Feofanova rääkis, et testiti 76 inimest ja nendest seitse andis positiivse koroonaproovi. “Kõik haigestunud on seotud ühe perega,” ütles Feofanova.

Igal üksusel on oma reeglid, omavahel kokku pole puututud, haigestunud töötajal on asendajad olemas. “Olukord on keerulisem kui Tapa Põllu Kodus, aga plaan on olemas ja see rahustab,” lausus Feofanova. Negatiivse koroonaproovi andnud inimestelt võetakse uus proov kümne päeva pärast.