Loomade uusaasta: paugupaanika ja üksikud porgandid

Helle Gross rääkis, et tema armas koer Pepe, kes vahel Mõdrikul üliõpilastele teraapilist rahu pakub, kardab hirmsasti pauku. “Me lihtsalt põgeneme ära, et looma mitte traumeerida,” ütles Helle. “Kui mul maakodu polnud, istusin temaga aastavahetuse öösel lihtsalt peldikus vähemalt poole kaheteistkümnest kuni poole üheni.” Naine leidis, et vastu taevast lennutatava raha võiks anda hoopis koerte varjupaigale.

Andres Lillemägi käib oma kahe koerakesega Näpil kooliperet rõõmustamas. Leedi on kurt koer, keda paugutamine loomulikult ei häirinud, aga tema armas sõber Cucci sattus väga ärevusse. “Me läksime koertega Vallimäele ja see oli suur viga,” kõneles mees, “Cucci jaoks oli see tõeline katastroof, eriti kui lähedal hakkasid paugud kärgatama.” Andres rääkis, et võttis loomakese omale põue, kus too edasi värises. Ta tunnistas, et oleks pidanud koertega koju jääma, aga kange tahtmine oli tulevärki lähemalt näha. “Midagi pole teha, loomad peavad kannatama inimeste veidruste pärast,” nentis ta ja arvas, et tuleval aastal peab mingi muu lahenduse leidma.