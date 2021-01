Pajustis põletatakse taas kuuski tantsu saatel

10. jaanuaril algusega kell 16 toimub Pajusti klubi juures laureaatide tammikus kolmandat korda tammiku talvine tantsupidu. Nagu ka varasematel aastatel, on kavas jõulukuuskede põletamine tantsu saatel. Oodatud on tantsijad kogu maakonnast. Erikülalistena on kohal tuletantsijad grupeeringust Artistic Flow Studio.