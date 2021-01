Rakvere haiglas alustati COVID-19 vastu vaktsineerimist eelmise nädala teisipäeval, tänaseks on maakonnas vaktsineeritud 78 inimest. Homme saabub uus vaktsiini kogus ja plaan on lähiajal vaktsineerida ka tervishoiuasutuse õendusabi osakonna kliente. Samuti on üks maakonna hooldekodu pöördunud haigla poole, et oma inimesi kaitsta.