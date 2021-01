Juhtkiri: põllumehe põline mure

Lume all viga saanud ja hävinud talivili on mõtlematu tegutsemise paratamatu tagajärg, kuid süüdlast vastutusele võtta pole põllupidajal sugugi lihtne, sest otse maaomaniku silme all ju võõrale maale sõitma ei trügitagi. Ikka salaja ning viimaks on vaid lumel kulgevad jäljed need, mis korda saadetud sigadusele viitavad.