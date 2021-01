Huvitav, kuidas see Rakvere linnal ikka nii juhtub, et tagantjärele tarkus näib kõige etem. Suvel avatud Vallimäe vabaõhukeskuse jalgteed ei kõlba kasutamiseks. Praegu on need vaikselt lume all, aga kui lumi ära sulab, on terav teema jällegi päevakorras. Ilmselt kulub asja tagantjärele korda tegemiseks kena summa raha.