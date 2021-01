Palmse sai uue mõisaproua

Virumaa Muuseumide juhataja Viljar Vissel rääkis, et uus juht valiti välja juba eelmisel aastal. "Palmse mõis võttis Janne Kallakmaa puhta lehena vastu ja lasi ennast enne valge lumega katta," lausus Vissel romantiliselt ning kinnitas, et tegu on kogemustega inimesega, kes ühe mõisa juba uhkelt käima pani.