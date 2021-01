Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et rekordiline nakatunute arv on seotud mitme põhjusega. "Aastavahetuse kokkusaamised, haigestunud on mitmed lähikontaktsed. Samuti viidi mitmes hoolekandeasutuses läbi laustestimine," loetles Muusikus.