Sel nädalal on tehtud mitmes hoolekandeasutuses järjekordne laustestimine. Koroonaviirus ei taha kuidagi neist taanduda, vaid jätkab tasapisi laastamistööd ja koroonapositiivseid tuleb juurde. Imastu hooldekodus on positiivse koroonaproovi andnud peaaegu kõik elanikud, kuid hullem on möödas.