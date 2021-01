Ivar Lilleberg: Haljala kooli ehitus toimuks ka ilma minuta

Lilleberg esitas tagasiastumisavalduse enda sõnul opositsiooniliikmete isiklikuks minevate rünnakute tõttu, mis hakkasid häirima ka teiste vallaametnike tööd. Peale positiivset tagasisidet kolleegidelt, tuttavatelt ja lähedastelt otsustas vallavanem avalduse tagasi võtta.

Mis ajendas teid 8. detsembri õhtul kirjutama volikogule kirja, milles avaldasite soovi tagasi astuda?

Eelkõige isiklik vimm minu vastu. See, mis puudutas minu hariduse teemat. Kui ma teen vallavanema tööd, siis ootan kriitikat minu tööülesandeid puudutavatel teemadel. Paraku läks aga suhtlus isiklikule tasandile, hakati kritiseerima mind, mitte minu tööd. See ei olnud enam minu jaoks sobiv.

Vallavalitsuse ametnikud pidid tegelema selliste ülesannetega, mis ei kuulunud nende igapäevaste tööülesannete juurde, ning mul tekkis tunne, et vallavalitsuse ametnikud pidid minu tõttu kannatama.

Mis selle haridusega siis ikkagi on? Teile heideti ette, et olete avalikult valetanud enda hariduse kohta.

Tegelikult ei ole ma kunagi valetanud, et mul on kõrgharidus. Kui ma kandideerisin vallavanemaks, siis ma ütlesin ka selle lause välja, et mul on lõpetamata kõrgharidus.

Üles kerkinud teema on olnud selles, et Haljala valla kodulehel on olnud andmed, mis puudutavad hariduskäiku. Seal oli ekslikult märgitud minu hariduseks kõrgharidus, see on tänaseks ära parandatud. Kui see on valetamine, siis see on päris tõsine süüdistus minu arvates.

Nädal aega peale tagasiastumise avalduse andmist võtsite selle tagasi. Miks?

See nädal oli minu jaoks nagu külm dušš. Sain niivõrd palju positiivset tagasisidet nii valla töötajatelt, volikogult kui ka kolleegidelt naabervaldadest. Selline toetuse avaldamine mõjus mulle äärmiselt positiivselt, pani esialgse otsuse üle sügavalt järele mõtlema. Sain aru, et neid, kellele ma tagasi astudes pettumuse valmistaks, on liiga palju.

Teades Haljala valda ja sellele omast suhtlusstiili, tuleb ka edaspidi ebameeldivate teemadega ilmselt tegeleda.

Kümme kuud on ees, selle aja jooksul võidakse mida iganes mulle veel ette heita. Loodan tõsiselt, et edaspidi on kriitika tööalane, mitte isikliku suunitlusega.

Olete reformierakonna piirkonnajuht, kas tagasiastumise avaldus on piirkonna juhatuse koosolekul jutuks tulnud?

Ei ole jutuks tulnud.

Olite varem Vihula valla ehitusnõunik, sellel ajal oli majandusosakonna juhatajaks üks teie praeguseid teravamaid kritiseerijaid Urmas Osila. Kuidas tollal suhtlus teie vahel käis?

Siis ei olnud mingit probleemi. Mina sattusin Vihula valda Urmas Osila tuttava tuttava kaudu, mind kutsuti sinna tööle. Esialgne läbisaamine oli täiesti mõistlik.

Kui oleksite ametist lahkunud, kas Haljala uue kooli ehitus võinuks juba mitmendat korda karidele joosta?

Ei. Asendamatuid inimesi ei tohi olla ja tegelikult vahet ei ole, kes on vallavanem. See projekt tuleb kindlasti lõpule viia.

Tänaseks on projekteerimine lõppenud ja ehitusprotsessi oleks lihtsalt keegi teine ellu viinud. Küll aga võinuks minu ametist lahkumine mõningaid komplikatsioone tekitada, mis oleks töörütmi häirinud.

Praeguseks on hankedokumendid praktiliselt valmis, järgmise nädala alguses saame minna juba välja kuulutamise juurde, kui teatud viimased vastused veel saabuvad.

Kas olete valmistunud selleks, et järgnevad kümme kuud ametis ei tule kindlasti lihtsamate killast, et kriitika teie suunal jätkub?

Kui ma avalduse tagasi võtsin, siis oli üks see pool, et sellised olukorrad võivad jätkuda iga kuu, nädal või päev. Sellega peab lihtsalt arvestama.

Teistpidi võttes ma jälle ütleks, et oma töös prooviksin pigem panna viimase käigu sisse, et anda veel viimane, teha nii palju kui võimalik, täita neid ülesandeid, mis mulle on antud.

Kas kandideerite järgmistel kohalikel valimistel taas Haljala valla volikokku?

Suhteliselt kindlalt kandideerin, seda, kellest saab uus vallavanem, näitab aga aeg.

Haljala valla maine on taas kõikuma löödud. Mida peab teie hinnangul tegema, et kuvand paremaks muutuks?

See on hea küsimus. Ega ma ei oska selles otseselt seisukohta võtta. Võibolla see mereäärne rahvas on selline tormakas. Kellegi üle peab ju natuke naerda ka saama, kas see muidugi just Haljala vald peaks olema, on iseasi.