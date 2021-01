"Katk.Est.Used." alustas teed lavale

Tegemist on vooruste ja eluliste probleemidega eesti perekonna looga. Näidendi pealkirjas on autori sõnul taotluslik kahetimõistetavus.

"Ühtpidi võib rääkida "katkestustest", põhiliselt selles kontekstis, mida Nõukogude Liit eesti kultuuriga tegi. Teistpidi, kui on "Katk.Est.Used.", siis see räägib perekonnast, milles üks tegelane satub uurima konstellatsiooniteraapiat. Miks mina olen selline, nagu mina olen – ema-isa pärast, aga nemad on sellised oma ema-isa pärast, nemad on oma ema-isa pärast –, paljude Eesti suguvõsade puhul me jõuame välja põhjasõja ja katkuni, sealt tuleb see "katk". Kuid kas katk jõuab sama ahelat pidi välja ka meieni?" arutles loo autor ja lavastaja Karl Koppelmaa.