Täna tähistatakse õigeusu kirikus jõule

Esipreester Aleksandr Lebedev viib päeva jooksul läbi pihi, Basilius Suure liturgia ja Kristuse sündimise õhtuteenistuse. "Jätkame oma tegevust Julianuse kalendri järgi, nagu see on sajandeid traditsiooniks olnud õigeusu kirikutel," rääkis preester. "Jumalateenistust, mida me täna õhtul peame, oli vanal ajal tavaks korraldad varavalges, 7. jaanuaril kell neli hommikul. Ajad on muutunud ja me peame teenistuse täna õhtul ning homme hommikul on liturgia. Inimesed ei ole enam nii vastupidavad, et katkematult kolmteist tundi teenistusel osaleda."