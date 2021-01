Jõulukuuski sokutatakse prügikottidega lõkkematerjali hulka

Rakveres, Ausambamäe pargis, kuuski juba koguneb, kuigi on kurb näha, et mõni inimene ei viitsi oma puud prügikotist väljagi võtta. Linna kommunikatsioonispetsialist Kristel Mänd rääkis, et seda ohtu, nagu mõni kuusk koos kilekotiga ära põletatakse, ei ole. Enne tulevad töömehed, kes lõket kohendavad ja kõik kuused kottidest välja võtavad. "Praegu on peamine et inimesed ikkagi oma kuused kohale tooksid, mitte ei jäta kuhugile prügikastide kõrvale vedelema," sõnas Mänd ja lisas, et põletamine toimub täna kell 19.