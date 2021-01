Jõulukuuski põletatakse ühistes lõketes

Täna õhtul koguneb Sõmeru rahvas Puiestee tänava äärsele haljasalale, kus tehakse kuuselõke. "Eelmistel aastatel oleme jaganud ka kaerahelbeputru, kuhu on peidetud kolm mandlit - nende leidjatest saavad Rakvere valla kuningad või kuningannad. Tänavu jääb koroona tõttu pudrusöömine ja kuningate leidmine kahjuks ära," rääkis Rakvere valla kultuurinõunik Siiri Saarmets.

Küll aga tuleb laulma Rakvere Segakoor ja esinema Tuletantsijad Tartust. "Selline kuuskede põletamise komme sai Sõmerul alguse sellest, et prügikastide juurde kippus kogunema jõulukuuski. Lihtsam on need ühises lõkkes ära põletada kui prügimäele viia," lisas Saarmets.