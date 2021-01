Tallinki koondamised mõjutasid Tapa raha

Viru-Nigula valla eelarvesse laekus üksikisiku tulumaksu mõnikümmend tuhat eurot rohkem, kui oli oodatud (vaata ka lisatud tabelit). Vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on see aga halb näitaja ning tagajärjed avalduvad alanud aastal. “Maksu laekus rohkem “tänu” suurele koondamisele Kunda Nordic Tsemendis,” lausus ta. “Pikaajalised töötajad said kätte suured koondamistasud, aga tegelikult ju tööhõive vähenes. See annab kindlasti tunda tänavuses maksulaekumises. Ausalt öeldes on seis nutune.”