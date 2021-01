Tapa valla suurim kulutus tehakse uuele tänavavalgustusele

Tapa vallas eelmise aasta lõpus vastu võetud 2021. aasta eelarve tulud on üle 16 miljoni euro, kulud aga 18 miljonit eurot. “Kohalikus eelarves mängivad rolli ka laenud ja finantstegevus,” selgitas vallavanem Riho Tell. “Lihtsas keeles seletatult: tulude kogumaht on ka 18 miljonit, kuid see sisaldab kahte miljonit eurot laenu.”