Omavalitsuste väljavaated on head

Kriis on puudutanud mõnda omavalitsust rohkem kui teist ning jätkuvalt ollakse erisuguses olukorras. Vastavalt viiruse levikust tingitud probleemidele reageerib riik, et panna õlg alla seal, kus kõige enam vaja. Kevadel suunati omavalitsustele lisaeelarvega 130 miljonit eurot kriisiabi, mida saab kasutada ka tänavusel aastal. Praeguseks on linnades ja valdades kasutusse läinud valitsuse kevadel eraldatud koroonakriisi investeeringutoetus kogusummas 70 miljonit eurot.

Ent riigi tugi ja abipakkumine on medali üks pool, teise ja määrava poole moodustavad omavalitsused ise, kes on olnud aasta jooksul aktiivsed oma vajadustele vastavaid ettevõtmisi algatama. Nii on kevadise kriisiraha eest üle Eesti ette võetud vajalikke asju, mis on seni raha nappusel omavalitsuse eelarvetest välja jäänud. Kogukondade kasutuses olevate objektide ja hoonete korrastamine ja ehitamine avalikuks hüveks on tegevused, millesse riik panustab.