Kiri: ah et otsustasid suitsetamisest loobuda?

Esimestel suitsuvabadel päevadel loob hea enesetunde see, et endale antud lubadusest suudetakse kinni pidada. Siis hakkab ilmselt võimust võtma suur suitsunälg. See paneb endalt küsima, mis see üks suits siis ikka halba teeb, mõned päevad juba suitsuvaba oldud ka. Siin on oht, et ühele suitsule järgneb teine, kolmas ja peagi on lubadus murtud ning jätkatakse suitsetajana. Kuigi soov oleks olukorda muuta.