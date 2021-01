JOKK-skeem: haigla nõukogu liikmed said vaktsiini juba kätte

Virumaa Teatajal puuduvad täpsed andmed, kas praeguseks on vaktsineeritud juba kõik Rakvere haigla meditsiinitöötajad või mitte. Teada on, et nii-öelda tavakodanike vaktsineerimise kohta on haigla meditsiinitöötajad koostanud järelepärimise haigla juhtkonnale ja on vihjeid, et kõik meditsiinitöötajad siiski vaktsineeritud ei ole.