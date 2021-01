Laekverre kerkib uus katlamaja

“Ootasime pikisilmi, et saaksime Laekverre hakkpuidul töötava katlamaja,” ütles Vinni valla Laekvere piirkonna haldusjuht Andrus Läll rõõmsalt. Praegune õlikatlamaja on tema sõnul ajast ja arust, küte tarbijale kallis ning põlevkiviga kütmine saastab loodust. Tänapäevasemal tehnoloogial töötav hakkpuidukatlamaja jätab väiksema ökoloogilise jalajälje, tagab varustuskindluse ning toasoe on tarbijale soodsam.