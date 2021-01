Perearst Laili Konist: pandeemiast me teisiti lahti ei saa kui vaktsineerides

Mõnikord sünnivad uskumatud kokkulangevused. Kui eile hommikul Kadrina perearst Laili Konist ajalehele intervjuu andis, ei teadnud veel keegi, et Rakvere haiglas said võrdsematest võrdsemad end juba koroona vastu vaktsineerida. Perearsti jutt on vahetu ja toetub arstieetikale – muu hulgas räägib ta sellest, kuidas hakkab käima nii-öelda tavainimeste kaitsepookimine.