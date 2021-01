Rakvere haigla juhtkonna ruumid asuvad kompleksi esimesel korrusel ja on eraldi sissepääsuga.

Eile ilmnes, et vaktsiinisüsti on lisaks meedikutele saanud neli AS-i Rakvere Haigla nõukogu liiget. Nõukogu koosneb esimehest ja viiest liikmest. Nõukogu nimetas ametisse haigla ainuomanik MTÜ Rakvere Haigla, mille liikmeteks on kõik kaheksa Lääne-Viru omavalitsust.