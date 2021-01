Sellest on kirjutatud mitmel korral nii sellel kui eelmisel talvel. Linn on probleemist teadlik ja astunud ka samme, et riske vähendada - hoiatavad sildid on pandud, samuti loobiti mäe jalamile kuuseoksi, mis vähendavad hoogu ja peaks ideaalis panema lapsi valima mõnd teist nõlva. Kuuseoksad on aga tänaseks laste endi poolt kõrvale tõstetud. Liud jätkuvad otse autoteele ja kuigi vanemad on mures, siis pole ju südant öelda lapsele, et maja taga on mägi, aga seal sõita ei tohi.