Tanel Kiik: "Tegemist on erandliku otsuse ja valikuga"

Oleme vaktsineerimisplaanis ja tervishoiu sees väga selgelt kokku leppinud, et COVID-19 esimesed sihtrühmad on tervishoiutöötajad, tervishoiuasutuse töötajad ning hooldekodude elanikud ja töötajad. See on olnud kõigi tervishoiuvaldkonna osapoolte selge fookus ja prioriteet esimestel nädalatel ja saab olema ka järgmistel nädalatel, kuniks me liigume järk-järgult teiste riskirühmadeni ja kõrgema riskinakkusega eesliinitöötajateni.