Kundas läheb kooli sadakond last, mujal suunduvad kooli kõik õppurid

Kunda ühisgümnaasiumi pedagoogidel oli viimane ühine tööpäev 29. detsembril. Õpetajad olid terved, üksteist kaitsti maskide ja visiiridega. Kahel õpetajal aga ilmnesid haigustunnused ja aasta viimastel päevadel tehti testid. Tõsiasi on see, et kaks pedagoogi on koroonaviirusega nakatunud.