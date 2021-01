Teised haiglad pole nõukogu liikmeid vaktsineerinud

Haiglates on esimeste seas vaktsiinisüst tehtud eesliinil rassivatele meditsiinitöötajatele. FOTO: Ain Liiva

Maakonnakeskuste haiglad pole nõukogu liikmeid vaktsineerinud ja ei kavatse seda ka teha. Põhja-Eesti regionaalhaigla on nõukogu liikmetele vaktsineerimisvõimalust pakkunud, kuid nõukogu liikmed on öelnud, et esmalt peab vaktsineerima tervishoiutöötajaid.