Igal aastal valivad loodusesõbrad rikkalikust floorast ja faunast mõne liigi, et sama aasta vältel seda inimestele tutvustada ning tõsta seeläbi rahva teadmisi meie liigirikkast ökosüsteemist. Tänavuseks aasta loomaks valiti rott, aasta linnuks kuldnokk ja aasta puuks kadakas. Kui eelmainituid on looduses lihtne kohata ning nende äratundminegi pole teab mis raske, siis aasta sambla või aasta mulla märkamine on juba keerukam. 2021. aastal leidub looduses mitut liiki tegijaid.