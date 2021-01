30. jaanuaril on plaanis 35. Viru Maraton, mis on igal aastal olnud suur üritus, kus osalejate arv on küündinud üle tuhande. Korraldajad märgivad, et kuna lund on maratoniraja jaoks veel napilt, on raja tegemine suur töö ning selle teevad korraldajate jaoks veelgi raskemaks rajal lumesaanidega ja ATV-dega sõitjad.