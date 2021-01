Ööpäevaga lisandus maakonda kolm nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 610,82 ning Lääne-Virumaal on see näitaja 448,5. Esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust viimase 14 päeva jooksul saja tuhande inimese kohta on 12,8%.