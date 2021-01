"Kunagi väga aktiivne linnaosa on vaikseks muutunud ning elanikud ka enam üksteist ei tunne. Meie mõte on tutvuda ja omavahelisi sidemeid luua," lisas Krõõt Nõmmela-Mehide.

"Praegu on tagasiside olnud väga positiivne. On ideede kogumise aeg," rääkis Reesi. Valdavalt on seni kondivalulased andnud märku, et ollakse valmis oma kodus avama aia- ja garaažimüüke. Aga ideid on ka korraldada aaretejaht, sportlikke ettevõtmisi, meisterdamise töötubasid, linna ajalugu tutvustav jalutuskäik ja kohaliku miljöö ajalooline fotonäitus.