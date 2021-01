Pihlaka müügijuht Tiina Põllu meenutas oktoobri lõpus palju kajastamist leidnud sündmuse köögipoolt. Ta rääkis, et tellimus tuli meili teel ja seal oli juba kõik kirjas. "Polnud vaja midagi üle täpsustada. Sooviti erivärvilisi sefiiritorte. 70 torti, kümne kaupa, eri värvides. Lisaks taheti kümme sinimustvalget torti, kümme lihtsalt valget, kümme pruuni torti," meenutas Põllu. "Alguses me ei teadnud, milleks need tordid lähevad, aga kui juba päris tegemiseks läks, siis anti meile ikkagi teada, kuhu ja kellele tordid lähevad."

Põllu kinnitas, et värvivaliku järgi said nad loomulikult aru, mis sõnum tellimuse taga on. "Aga mis meil sellest. Täitsime kõigest tellimust, ja kui omandiõigus üle läheb, siis meie enam ei sekku, isegi kui tordisõda tahetakse pidada," rääkis müügijuht. Tellimuses pakuti, et Pihlaka võib neile tortidele oma logo lisamisest loobuda. "Meie muidugi panime, miks me siis ei pane oma tordile oma logo peale," ütles Põllu.